Michel Van Dousselaere in ‘t Ankerpunt Didier Verbaere

18 april 2019

16u09 1 Wichelen Acteur verliest woorden. Dat is de film waarin acteur Michel Van Dousselaere op vrijdagavond 19 april in ‘t ankerpunt in Serskamp een beklijvende getuigenis brengt hoe hij stilaan zijn spraakvermogen verliest.

Acteur en regisseur Michel van Dousselaere is onder andere bekend van zijn rol als commissaris Roger De Kee in de Vlaamse televisieserie ‘Aspe’ en Leo Deschryver in ‘Het goddelijke monster’. In 2014 is bij hem een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de film ‘MICHEL’, acteur verliest de woorden, is te zien hoe hij omgaat met het verlies van zijn woorden en daarmee van het vak dat hij al zo lang uitoefent.

Samen met zijn vrouw Irma Wijsman zoekt hij naar nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp te blijven en om op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur. Een boeiende avond in ’t Ankerpunt aan Pruytenshof om 20 uur. Info op cultuurdienst@wichelen.be.