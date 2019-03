Meer dan 80 schadegevallen na storm en twee branden in politiezone Wetteren Didier Verbaere

10 maart 2019

17u09 19

De brandweerkorpsen van Wetteren en Wichelen kregen zondag meer dan tachtig oproepen voor stormschade in Wetteren, Laarne en Wichelen. De storm hield lelijk huis in Serskamp waar onder meer het dak van een woning in aanbouw wegwaaide. “We kregen op korte tijd meer dan 50 oproepen binnen. Vooral voor platte daken, zonnepanelen en bomen. Maar ook enkele daken in Serskamp begaven onder de stormwind”, weet postoverste Eric Trogh van de Wichelse brandweer.

Ook in Wetteren en Laarne kreeg de brandweer heel wat gelijkaardige oproepen. In de tuin van restaurant L’Esco in de Stationsstraat sleurde een 150 jaar oude kastanjeboom twee andere bomen mee in zijn val.

Twee branden

En gelijktijdig waren er ook twee branden. Op de Zuidlaan in Wetteren was er heel wat rookontwikkeling in een garage na kortsluiting in de elektriciteitskast van zonnepanelen. En in de Brugstraat in Kalken vatte een grote hoop snoeiafval in een veld om onbekenden redenen vuur. De eigenaar was op het moment van de brand niet aanwezig op zijn domein. De brandweer kreeg bijstand van de korpsen van Lede en Gent.