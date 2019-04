Masterclass Belgische wijnen bij KWB Wichelen met Gido Van Imschoot Didier Verbaere

09 april 2019

14u02 1 Wichelen KWB Wichelen organiseert op vrijdag 10 mei een Masterclass Belgische wijnen in zaal Gildenhuis met gastspreker Gido Van Imschoot.

“Onder leiding van wijnkenner Gido Van Imschoot ontdekken we tijdens deze masterclass kwaliteitswijn van eigen bodem. De Belgische wijnbouw zit duidelijk in de lift; België wordt steeds meer een wijnland. De laatste jaren is er een spectaculaire verbetering in kwaliteit die vooral te danken is aan de professionalisering van de sector”, zegt Johan Verhoeven van KWB Wichelen.

“Gedurende een drietal uur komen we alles te weten over de geschiedenis van de Belgische wijnbouw tot op vandaag, het verschil tussen de druivenrassen evenals de verschillende teeltwijzen en vinificatiemethodes. Er worden een zevental kwaliteitsvolle wijnen geproefd van verschillende domeinen.

Gido Van Imschoot, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse sommeliers, is ondermeer “Wereldwijnmeester” en is ook verkozen tot Belgisch en Europees ambassadeur van de Champagne. Hij werkt als freelance culinair journalist, heeft wekelijks een wijnpraatje op de regionale radio en is auteur van een achttal boeken, waaronder “welkom op ons domein”, een boek dat specifiek de Belgische wijnbouw behandelt.

Inschrijven voor deze avond kost 25 euro en kan tot 22 april bij Johan Verhoeven (0473/85.64.17. en verhoeven.depaepe@hotmail.com) of bij Mark Coudron (0478/33.96.47 en marty_moon@hotmail.com). De avond start om 19.30 uur.