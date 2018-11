Man naar hof van assisen voor moord op echtgenote Jeffrey Dujardin

08 november 2018

17u41

Bron: Belga 0 Wichelen Een 28-jarige man uit Sint-Gillis-Waas moet zich voor het Gentse hof van assisen verantwoorden voor de moord op zijn 24-jarige vrouw twee jaar geleden in Wichelen. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. De vrouw werd met verschillende messteken om het leven gebracht en achtergelaten langs een veldweg.

De feiten gebeurden op 10 juli 2016. De hulpdiensten werden gealarmeerd door familieleden van de 26-jarige Sejad S., die onder het bloed met zijn auto was toegekomen aan zijn woning in Sint-Gillis-Waas. De man bekende dat hij zijn vrouw “iets had aangedaan”, maar wist niet of ze nog leefde. Voorbijgangers hadden intussen het levenloze lichaam van de 24-jarige Arijane Fetahi aangetroffen langs een veldweg in Wichelen.

Het slachtoffer was met verschillende messteken om het leven gebracht. Volgens de eerste vaststellingen kaderden de feiten binnen de sfeer van intrafamiliaal geweld. Het koppel had samen vier kinderen en behoorde tot de Roma-gemeenschap.

De man werd donderdag verwezen naar het Gentse hof van assisen voor moord. Het proces zal in de loop van volgend jaar starten.