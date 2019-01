LIVE. Tweede dag met getuigenverhoor in proces Schellebellemoord Jeffrey Dujardin

29 januari 2019

09u46 3 Wichelen In het Gentse hof van beroep is tweede dag van start gegaan in het proces in de zaak rond de Schellebellemoord gestart. Gedurende twee dagen worden 21 getuigen verhoord. Vandaag zullen de laatste getuigen gehoord worden, en zal het hof beslissen of ze de zaak al dan niet uitgesteld wordt voor conclusietermijnen.

Prosper Van Der Borght (78) beraamde samen met zijn dochter Belinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan om zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 78-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

De eerste dag bleek een lange te worden, het proces startte rond 9 uur en duurde maar liefst tot 21 uur. Daarbij was vooral de getuigenis van de incestueuze dochter van Prosper Van Der Borght opvallend. Candy Van Der Borght sprak over hoe ze wist van de moord, maar er niks van geloofde. “Ja, ik voel me schuldig”, zei ze. “Ik had het kunnen tegenhouden. Mijn moeder draagt een grotere schuld dan mijn grootvader, zij is volgens mij de drijvende kracht.”

Op de tweede dag gingen om 9.40 uur de verhoren terug van start. In de voormiddag zullen onder andere ambtenaren van Financiën ondervraagd worden en er komt ook een dokter getuigen over de medische toestand van Prosper.

“Er zijn processen-verbaal opgesteld omwille van valse facturen”, zegt één van de ambtenaren. Zij voerde samen met haar collega een fiscaal onderzoek dat vijf jaar in beslag nam. “Er werd voor meer dan één miljoen euro aan cashafnames gedaan in de periode van 2006-2011. Prosper stond onder druk van zijn zoon om cash geld af te halen.”

Erna kwam een een vriendin van de familie aan het woord, “Eddy kon zeer agressief zijn, hij heeft op een bepaald moment het café van mijn ouders kort en klein geslagen. Prosper kwam erna de schade vergoeden. Eddy was de oogappel van Prosper, hij hield er hem altijd bovenop. Zijn financiële situatie was niet zo goed, want er stonden soms deurwaarders aan de deur van zijn appartement.”

Later meer