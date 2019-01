LIVE. Proces Schellebellemoord gaat van start in beroep Jeffrey Dujardin

28 januari 2019

11u04 3 Wichelen In het Gentse hof van beroep start het proces in de zaak rond de Schellebellemoord. 21 getuigen zullen gedurende twee dagen verhoord worden. Vanaf dinsdagnamiddag zal de zaak gepleit worden.

Prosper Van Der Borght beraamde samen met zijn dochter Belinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 77-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

Er worden gedurende twee dagen, voor de pleidooien, eerst nog 21 getuigen opgeroepen . Onder hen de psychiater, de wapendeskundige en tal van vrienden, familieleden en kennissen. Voor enkele beklaagden werd een nieuw moraliteitsonderzoek bevolen. Maar Prosper V. wordt niet meer opnieuw medisch onderzocht. Ook een nieuw psychiatrisch onderzoek van schutter David C. werd afgewezen.

Alle beklaagden waren vandaag aanwezig, ook vader Prosper. Hij gaf geen gezonde indruk, de zeventiger is fel vermagerd. De man verbleef vorige week nog in het ziekenhuis en moet vrijdag opnieuw onderzocht worden.

Getuigenverhoor

De afwezigheid van een belangrijke getuige, psychiater Damen, zorgde voor een moeilijke start. De verdediging wil dat Damen toch getuigd, indien nodig via een videoconferentie. Het hof zal hier over oordelen later op de dag, na het getuigenverhoor.

Een wapendeskundige, Erik De Durpel, mocht de spits afbijten rond 10 uur. “De schietpartij vond plaats in het bureel van het slachtoffer. Er is mogelijks vijfmaal geschoten met een krachtige half-automatische karabijn. Een kopie van een Kalasjnikov. Daarnaast werd er ook met een ander wapen eenmaal geschoten. Drie schoten raakten het slachtoffer, onder andere in de keel en de bovenarm. Het slachtoffer stond recht in de deuropening toen ze begonnen te schieten.” Het slachtoffer liep van in het bureel tot aan de oprit, waar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Erna kwam Alexander Parmentier, een goede vriend van het slachtoffer, aan het woord. Hij kwam getuigen over de relatie tussen vader Prosper en zijn zoon. “Eddy had het financieel zwaar, na een faillissement. Hij daarom begon te werken bij zijn vader maar op het einde had Eddy het ook moeilijk om aan zijn geld te geraken”, zei Parmentier. Volgens Parmentier kwamen de twee goed overeen tot Belinda in hun leven kwam. “Ze stonden bekend als twee bullebakken. Toen Belinda erbij kwam, rond 1991, werd Eddy buiten gepest door Belinda”, zei hij. Belinda kon de getuigenis moeilijk aanhoren en begon te huilen in het hof. “Ik heb Prosper wel nooit fysiek agressief zien worden”, vervolgde hij. “Eddy kon wel onvoorspelbaar zijn, zeker als hij gedronken had. Maar ik denk niet dat Prosper schrik moest hebben van hem.”

