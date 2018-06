Lekkende wagen is geen autobrand 26 juni 2018

Een olielekkende auto zette zondag om 20.45 uur de Bellekouterlaan in rep en roer. De brandweer was verkeerdelijk gealarmeerd voor een autobrand. De pompiers waren in elk geval snel ter plaatse waardoor de smurrie op de weg snel opgeruimd was. (KMJ