Ledenfeest Natuurpunt met wandeling en wafels

05 februari 2019

Het jaarlijkse ledenfeest van Natuurpunt Scheldeland is er ook voor niet-leden. Dit jaar verzamelt de afdeling op zondag 10 februari in Schellebelle voor een gezellige winterwandeling. Aansluitend kan je op temperatuur komen met dampende koffie, geurige chocolademelk en hete en heerlijke wafels en pannenkoeken. De wandeling trekt vanaf 14.30 uur door de Kalkense Meersen. Daarna is iedereen welkom in de school Het Belleveer aan het dorpsplein.

Vooraf inschrijven is niet nodig. Afspraak voor de wandeling aan het Veer in Schellebelle. Je kan ook zonder wandeling komen eten vanaf 17 uur in de school. Deelname in de kosten is 8 euro en 4 euro voor kinderen tot 12 jaar. Andere dranken zijn te koop aan de bar.