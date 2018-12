Ledendag en wandeling Natuurpunt Didier Verbaere

05 december 2018

Natuurpunt Scheldeland nodigt alle leden uit voor de ledendag op zondag 9 december in de Natuurpunt boerderij ‘t Meersenhof op de Aard in Schellebelle, één van de toegangspoorten naar het natuurgebied Kalkense Meersen. “Al onze leden, en zeker zij die dit jaar lid werden van Natuurpunt, worden uitgenodigd om kennis te komen maken met de boerderij én met onze Natuurpuntafdeling. We voorzien een hapje en drankje, en bieden een gegidste wandeling in ons grootste natuurgebied aan”, aldus Natuurpunt voorzitter Antoon Blondeel. Iedereen welkom vanaf 13 uur op de boerderij. De wandeling start om 14 uur en duurt ongeveer twee uren. Aangepaste wandelschoenen of laarzen zijn aan te raden. Deelname gratis. Info na 17 uur op 0477/32.16.78.