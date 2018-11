Last Post voor Joseph Buyst Didier Verbaere

06 november 2018

14u55 0

Aan de kerk van Serskamp wordt vrijdagavond 9 november om 20 uur de Last Post geblazen ter ere van Joseph Buyst uit Schellebelle. Het is dan 100 jaar geleden dat hij overleed in krijgsgevangenschap in Duitsland. Joseph werd geboren op 9 januari 1886 in Schellebelle als zoon van Pieter Joannes Buyst en Maria Rosalia Van Cauter. Hij was gehuwd met Silvie Lowie. In de Eerste Wereldoorlog was Joseph soldaat 2de klas en vrijwilliger met premie bij de Artillerie van het fort van Luik. Hij werd gevangen genomen en overleed op 9 november 1918 aan de gevolgen van griep in het krijgsgevangenenkamp in Apen in Nedersaksen. Hij was 32 jaar. Na de oorlog werd hij herbegraven op de militaire begraafplaats van Leopoldsburg. De Last Post is een initiatief van Wichelaar Toon Le Percq in samenwerking met de Oudstrijdersvereniging N.S.B.