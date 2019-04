Landelijke Gilde Wichelen lanceert geocachroute en 23 kilometer lange fietslus Didier Verbaere

11 april 2019

13u12 2 Wichelen Landelijke Gilde Wichelen heeft een permanente geocachroute gelanceerd. De afdeling is naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan Dorp in de Kijker voor Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen.

Voor de niet-geocachers: geocachen is een schattenzoektocht op basis van GPS coördinaten. Via deze coördinaten en je GPS (of smartphone) kan je aan de slag gaan met geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke. Uiteraard krijg je wel wat hulp van enkele hints op de geocaching website (www.geocaching.com).

“Landelijke Gilde plaatse 25 van die caches op plaatsen in Serskamp, Schellebelle en Wichelen waarvan we vinden dat je er zeker moet langskomen. Wie op zoek wil gaan naar de caches kan de fietsroute volgen van zo’n 23 kilometer die we hiervoor hebben uitgestippeld. Deze passeert immers aan alle caches”, meldt Landelijke Gilde Wichelen. Wie er in slaagt om alle caches te vinden kan ook een poging doen om de speciale 26ste bonuscache te vinden. Wie enkel wil fietsen, kan natuurlijk de fietsroute volgen.

De 23 km lange tocht is te downloaden via https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/6087019/recreatieve-fietsroute/lg-wichelen-geocachetour-2019. Meer info Landelijke Gilde Wichelen op wichelen.landelijkegilden.be of facebook.com/landelijkegildewichelen of via bovenvermeld adres.