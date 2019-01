Landelijke Gilde Wichelen is Dorp in de kijker in eeuwfeestjaar Nieuw bier en theelichtjes tocht Didier Verbaere

22 januari 2019

15u29 0 Wichelen Landelijke Gilden zet sinds 2001 jaarlijks één dorp in elke Vlaamse provincie in de kijker. In Oost-Vlaanderen is dat dit jaar Wichelen, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de lokale afdeling in 2019.

Landelijke Gilden telt in Vlaanderen bijna 600 actieve afdelingen. In Wichelen telt de afdeling meer dan 140 leden en biedt een uitgebreid programma aan. Het concept Dorp in de kijker brengt alle kleine dingen van het dorp samen en laat ze, door samenwerking met andere verenigingen, zien aan de dorpsbewoners en nieuwsgierigen. “Wichelen heeft als landelijke, overwegend groene Schelde gemeente zeker heel wat troeven. De reputatie van Serskamp en Schellebelle als planten- en rozencentrum, enkele historisch waardevolle gebouwen en de pittoreske ligging aan de Schelde maken een bezoek aan onze gemeente de moeite waard. Heel wat fiets- en wandelroutes doorkruisen onze gemeente. En we hoeven de gemeentegrenzen niet te overschrijden om een aantal heerlijke streekproducten te proeven. Deze troeven zullen zich zeker als rode draad door de activiteiten weven”, zegt Koen Huyck van de afdeling Wichelen.

100 jaar Boerenbond/Landelijke Gilde

Landelijke Gilde Wichelen ontstond op 18 augustus 1919 als lokale afdeling binnen de toenmalige Boerenbond. Ze organiseren wandelingen, fietstochten, bedrijfsbezoeken en kookactiviteiten. En samen met KLJ en KVLV staan ze aan de basis van de jaarlijkse Hulst-kermis. Met Camping voor 1 nacht sluiten ze samen met jong en oud een succesvolle zomer af.

“Naar aanleiding van ons eeuwfeest plannen we een aantal opgesmukte en nieuwe activiteiten. Op zaterdag 2 februari openen we het eeuwfeestjaar met een sfeervolle wandeling doorheen de velden en langs de Scheldedijk. Het parcours van de avondwandeling is verlicht met theelichtjes onderweg. Start en aankomst is voorzien aan JOC Antigoon op het gemeentelijk domein. Wij zorgen voor een vurig onthaal in samenwerking met De Vuurmeesters uit Melle die hun vuurlotussen op het terrein komen plaatsen”, zegt Koen. Vrij vertrekken kan tussen 18 en 19 uur en deelname kost 2 euro vanaf 12 jaar.

Na de wandeling is er de officiële opening van Dorp in de Kijker en wordt het eeuwfeestbier Wilg gelanceerd. Het exclusieve bier werd gebrouwen door de makers van René. Beau4 zorgt voor de muzikale afsluiter. In de komende maanden is er nog een dauwwandeling met KVLV, een geocachroute, platteland in de bloemen en bank zoekt plek. Info op wichelen.landelijkegilden.be of facebook.com/landelijkegildewichelen.