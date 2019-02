Kurt Rasschaert is de nieuwe voorzitter N-VA Wichelen Didier Verbaere

25 februari 2019

15u18 0 Wichelen Tijdens een algemene ledenvergadering is Kurt Rasschaert (47) voor drie jaar verkozen als voorzitter van N-VA Wichelen. Kurt was tot eind december gemeente – en politieraadslid.

“Mijn doel is om in Wichelen onze partij verder uit te bouwen door nieuwe geïnteresseerden aan te trekken. Maar eerst gaat de aandacht naar de verkiezingen van 26 mei. Onze lokale kandidate Evi Rasschaert (24ste plaats Vlaams Parlement) gaan we ook op allerlei manieren in de kijker proberen plaatsen”, zegt Rasschaert die sinds 2005 lid is van de partij. Ivan Vergult werd verkozen tot ondervoorzitter. De mandatarissen Eric Scheire, Evi Rasschaert, Luk Galle en Veerle Bauters maken ook deel uit van het bestuur. De overige verkozen bestuursleden zijn Steven Colman, Jozef Uyttendaele, Danielle Van Boven, Eddy Leunis, Marc Galle, Petra De Wilde en Myriam Coppens.