Koop eens een waterpomp met tank van 800 liter 20 maart 2018

Wichelen houdt een openbare verkoop van brandweermateriaal en andere spullen op zaterdag 28 april om 10 uur in de brandweerkazerne op Margote. In de aanbieding is er een waterpomp met ingebouwde watertank van 800 liter, een bestelwagen Mazda met twee schuifdeuren, een buitenboordmotor 5 PK, een polyesterboot voor 6 personen, twee roeispanen en voorziening voor een buitenboordmotor, twee haspelrollen met bijbehorende haspelrolhouders, 26 lessenaars, 13 schoolstoelen, 18 schoolborden, een maaibalk met toebehoren, een vetstrooier, een sproeitoestel, een laadbak, twee metalen kasten met enkele deur, een metalen kast met dubbele deur, een zonneboiler, 40 stekkers, een buizenfittersklem en een grote en een kleine kabelrol. Voor alle goederen is een instelprijs bepaald. Ze worden per opbod verkocht aan de meestbiedende en er wordt contant betaald tegen ontvangstbewijs. Vanaf 9 uur staan de te verkopen goederen tentoongesteld voor alle geïnteresseerden.





(DVL)