Knotters zoeken knotwilgen Didier Verbaere

26 november 2018

Het regionaal Landschap Schelde-Durme is op zoek naar knotwilgen met knotrijpe takken in de regio Wetteren, Laarne, Wichelen, Melle en alle andere gemeentes in haar werkingsgebied. “Heb jij een tuin of terrein waar minstens 5 knotbomen staan die als 5 jaar of langer niet beheerd zijn, dan komen onze ervaren knotters gratis je knotbomen of houtkanten knotten in ruil voor het brandhout.. Een aanvraag indienen is nu heel eenvoudig geworden dankzij de website www.goedgeknot.be”, zegt Katrien Devriendt van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Voor je aan de slag gaat, maak je best enkele foto’s van je knotbomen, hun locatie en ook hun omgeving. Die foto’s voeg je samen met je naam, adres en contactgegevens in op de website en je aanvraag is klaar.” Worden de bomen knotrijp bevonden, dan wordt er een verdere afspraak gemaakt.