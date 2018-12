Kleine geldboete en rijverbod voor lichte intoxicatie bij dodelijk ongeval Koen Baten

18 december 2018

Gert V.K. uit Wichelen is door de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 800 euro met uitstel. De man reed er op 12 februari 2016 Fay Buggenhout aan nadat zij achter een bus overstak zonder te kijken. Het meisje overleefde de klap niet. V.K. had op het moment van de feiten een lichte alcohol intoxicatie, maar kon niets verweten worden over het dodelijke ongeval omdat het meisje plots achter de bus de straat over stak. De man werd dan ook over de hele lijn vrijgesproken voor het dodelijk ongeval en treft geen schuld. De geldboete kreeg hij enkel voor de lichte intoxicatie. Naast de boete moet de man ook 15 dagen zijn voertuig aan de kant laten staan.

De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank om zijn vonnis te aanhoren, maar liet tijdens de behandeling al weten dat hij het hele verhaal snel wil afsluiten.