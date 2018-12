Kinderen planten 2 hectaren bos op Boeygem Didier Verbaere

19 december 2018

Op een 2 hectaren groot terrein aan Boeygem in Wichelen hebben 150 leerlingen van het Gemeentelijke Basis Onderwijs (GIBO) woensdagochtend 2.000 struiken en bomen aangeplant. Het nieuwe speelbos ligt op een perceel dat door de eigenaar ter beschikking werd gesteld. Dat is vrij uniek. De gemeente Wichelen zal later afspraken maken met de eigenaar om het bos publiek open te stellen en te onderhouden. “Eén stuk land heb ik gekocht en een ander deel geërfd. Het was hier op dit land dat mijn ouders Jules en Yvonne elkaar leerden kennen in een ver verleden op een zomerse dag. Ik wou dit absoluut in de familie houden en het bos is ter nagedachtenis van hen”, zegt eigenaar Dominique Van Hauwermeiren.

Het Regionaal Landschap Schelde Durme en de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen assisteerden bij de aanplant. De Provincie betaalde 4.000 euro voor het plantgoed. “Rond het terrein en aan de zuidkant planten we bloeiende struiken zoals sleedoorn, Gelderse roos en rode kornoelje aan. In totaal staan er een twintigtal soorten struiken die zorgen voor een diverse biodiversiteit. Het bos zelf bestaat uit zo’n honderd bomen zoals zomereik, winterlinde en Europese vogelkers. Omdat het bos ook een speelbos wordt, is er ook open ruimte en plaats voor spontane bebossing voorzien”, weet Robin Van Heghe van het Regionaal Landschap.