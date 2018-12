Kinderatelier De Feestefee opent de deuren Didier Verbaere

28 december 2018

15u49 6 Wichelen Op zondag 30 december opent Joke Verstraeten (27) haar nieuwe Kinderatelier De Feestefee op Moleken in Wichelen. In het atelier gaat ze workshops, dagkampen en feestjes geven voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

De kleuterleidster van de Vrije Kleuterschool ’t Pleintje in Asse is al heel haar jonge leven een creatieve en bezige bij. Ze was monitor op het speelplein, zetelt in het bestuur van toneelgroep Tidol, maakt gekke kapsels voor Kip Van Troje, speelt straattheater bij Cooper, is vrijwilligster op tal van evenementen en geeft circuskampen.

“Kinderjuf worden was een grote kinderdroom van me. En ook de Feestefee heb ik letterlijk gedroomd. Ik stond ’s ochtends op en had gedroomd dat ik de Feestefee was”, lacht Joke. In april startte ze met workshops en feestjes bij mensen thuis. Ondertussen bouwde ze een oude garage achter haar ouderlijke woning om tot speelatelier. “De kinderen kunnen hier naar hartenlust ravotten. In de tuin lopen katten en kippen. En achter de tuin staan koeien in de weide. Volgende zomer ga ik ook dagkampen organiseren voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Met tien tot vijftien kinderen spelen en knutselen we dan de hele dag rond één bepaald thema. En koken we zelf ons vieruurtje. Het zaaltje is ook voor verenigingen of voor feestjes af te huren”, legt Joke uit.

Zondag is iedereen welkom om kennis te maken met De Feestefee van 14 tot 18 uur op Moleken 24 in Wichelen. Bezoekers maken ook kans op een ticket naar Plopsaland. Alle info op www.feestefee.be.