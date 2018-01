Kenneth weer met SAMEN naar kiezer 02u44 0

Burgemeester Kenneth Taylor is zoals verwacht kopman voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De Open Vld'er die voor zijn partij ook in de provincieraad zetelt, trekt opnieuw naar de kiezer met de lijst SAMEN. "We gaan door met onze gemeentelijst omdat ons verhaal werkt en we goed hebben samengewerkt", zegt Kenneth. Op de lijst zullen onder meer Rosa Van den Abeele, Martine de Wilde, Kristof De Smet, Inge Van Steendam, Wouter Van Hauwermeiren, Ann Van Wesemael, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Marc Vereeckenen en Annaert Wim staan. De volgorde wordt later bepaald.





(DVL)