Kenneth Taylor wordt fractieleider Open Vld in Provincieraad Didier Verbaere

02 december 2018

Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen, wordt fractieleider voor Open Vld in de nieuwe Oost-Vlaamse Provincieraad. Maandagochtend 3 december leggen 36 raadsleden en de vier gedeputeerden om 10 uur de eed af in Gent. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door N-VA, CD&V en Groen. Open Vld belandde in de oppositie. Taylor behaalde bij de verkiezingen 7321 stemmen voor de provincie en wordt de nieuwe fractievoorzitter van de liberalen in Oost-Vlaanderen. Leentje Grillaert (CD&V) uit Wetteren wordt tweede gedeputeerde en neemt onder meer infrastructuur, openbare werken en gebouwen onder haar hoede. Ze heeft in Wetteren haar ontslag gegeven als schepen maar blijft er wel in de gemeenteraad zetelen. Katrien Claus (CD&V) neemt haar mandaten als schepen over in de gemeente.