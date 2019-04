Kenneth Taylor opnieuw voorzitter van DDS Didier Verbaere

05 april 2019

14u17 0 Wichelen De raad van bestuur van intercommunale DDS heeft Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen, opnieuw aangeduid als voorzitter. Samen met de nieuwe bestuursploeg wil hij werk maken van de vraag naar nog meer professionele ondersteuning vanuit de gemeenten.

De intercommunale ontwikkelt al meer dan 50 jaar bedrijventerreinen en betaalbare woningen in de regio Wetteren Dendermonde. “De vraag naar professionele ondersteuning van de gemeentes is zeker aangekomen. We gaan met hen in dialoog om hun noden in te vullen want die zijn de laatste jaren inhoudelijk sterk veranderd”, zegt Kenneth Taylor. De raad van bestuur telt 17 leden. Hans Knop en André Raemdonck zijn verkozen als eerste en tweede ondervoorzitter.