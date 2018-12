Kenneth Taylor (Open Vld) legt eed af als burgemeester Wichelen Didier Verbaere

27 december 2018

14u08 0

In Gent heeft Kenneth Taylor (SAMEN) de eed afgelegd als burgemeester van Wichelen. Hij volgt er zichzelf op nadat zijn partij van liberalen en onafhankelijken opnieuw de absolute meerderheid haalde in de gemeente. SAMEN versterkte zelfs haar positie met een winst van twee zetels en heeft 13 op 21 zetels of 54,3 procent van de stemmen. Kenneth legde eerder ook al de eed af als provincieraadslid. Daar zit zijn partij Open Vld in de oppositie.