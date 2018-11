Kampioenen duivenliefhebbers gevierd Didier Verbaere

19 november 2018

In de Kapelle in de Bruinbeke van Schellebelle werden de kampioenen van duivenmaatschappij Vriendschap door Duiven gehuldigd. De maatschappij bestaat 10 jaar en telt 29 liefhebbers in Groot Wichelen. Jaarlijks wordt gevlogen en gestreden in verschillende disciplines. In de categorie snelheid tot 300 kilometer met oude/jaarse duiven werd Jozef Uyttendaele kampioen. Bij de jonge duiven ging de hoofdprijs naar Jozef De Dycker. Jonge duiven in de categorie van 300 tot 600 kilometer werd gewonnen door Xander en Natan Van Impe. En in de oude klasse door Koen en Kelly Stevens. En boven 600 kilometer vloog de oude duif van Kerim Farjallah de beste.