Kamiel Burgelman overleden 07 juli 2018

In de parochiekerk in Schellebelle wordt op 12 juli om 10 uur afscheid genomen van Kamiel Burgelman. Kamiel en zijn vrouw Henriette waren een begrip. Ze baatten hun hele leven de bekende slagerij Burgelman uit op het Dorp. Kamiel overleed afgelopen woensdag in het woonzorgcentrum Den Anker in Serskamp. Na de afscheidsplechtigheid wordt Kamiel te ruste gelegd bij zijn vrouw op de begraafplaats van Schellebelle. (DVL)