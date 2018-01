Jonge bromfietser gewond 23 januari 2018

Een jonge bromfietsster is gisterochtend omstreeks 8 uur tegen een wagen beland aan het kruispunt 't Moleken in Wichelen. De dame had een rood licht genegeerd en de wagen kon haar niet meer ontwijken. De jonge vrouw kwam ten val en raakte lichtgewond. (DVL)