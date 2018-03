Intense schouwbrand 06 maart 2018

02u52 0

De brandweer van Wichelen werd gisterenmiddag gealarmeerd voor een hevige schouwbrand op Bohemen. Dikke rookwolken stegen op uit de brandende schouw, maar de schade bleef beperkt. "Het was een vrij intense brand van roet achter de kachel in de schouw, maar we hadden het vuur snel onder controle en de woning bleef bespaard van schade", zegt korpsoverste kapitein Eric Trogh. (DVL)