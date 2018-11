Inbrekers opgeschrikt door honden Inbraakpogingen in Stationsstraat Didier Verbaere

29 november 2018

In de Stationsstraat in Wichelen werden twee inbraakpogingen vastgesteld. Bij één woning stond dinsdagochtend om 6.15 uur de poort van de oprit open en lag er werkmateriaal uit de garage verspreid over de oprit. De dader of daders werden vermoedelijk opgeschrikt door honden. En aan de garagepoort van een andere woning werden braaksporen gevonden. Wie iets verdacht zag, kan dit melden via pz.wlw@police.belgium.eu.