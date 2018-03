Inbrekers Keizershof vluchten weg 13 maart 2018

In het Keizershof in Wichelen sloegen twee personen zaterdagnacht op de vlucht bij een inbraakpoging. De bewoners hoorden om 2.30 uur het geluid van een piepende klink op de benedenverdieping. Ze zagen twee personen wegvluchten in de richting van de tuin. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)