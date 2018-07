Inbrekers in Dreefstraat 26 juli 2018

02u38 0

In de Dreefstraat in Wichelen werd zondagnamiddag tussen 13.30 en 15.20 uur ingebroken in een woning. Het slot van de deur werd er afgebroken. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)