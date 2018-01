Inbrekers doorzoeken woning 02u39 0

In de Mosstraat in Wichelen is maandagavond om 22.35 uur een inbraak vastgesteld. Een raam aan de achterkant van een woning werd opengebroken en het huis werd doorzocht. Over de omvang van de buit is niks gemeld. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)