Inbraken 02u35 0

Op Steenakker werd donderdagavond een inbraak vastgesteld in een woning. Het schuifraam achteraan was open gebroken. Ook op Billegem in Schellebelle werd ingebroken via de voordeur. In de Beringstraat in Laarne sloegen dieven dinsdag op de vlucht toen ze betrapt werden bij thuiskomst van de bewoners. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)