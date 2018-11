Inbraak in warenhuis Smatch Didier Verbaere

29 november 2018

13u35 0

In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in warenhuis Smatch in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De dader brak binnen via het dak. Volgens de camerabeelden die het warenhuis vrijgaf was de man fors gebouwd en had een tattoo op zijn onderrug. Hij droeg sportschoenen en was vermoedelijk uit de buurt. Getuigen kunnen zich melden via het nummer van de uitbaters op 09/366.12.19 of via de lokale politie op pz.wlw@police.belgium.eu.