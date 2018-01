Hoog water belet zoektocht naar vermiste fietser 02u37 0

De storm en het hoge waterpeil van de jongste dagen belette de verdere zoektocht op de Schelde naar de verdwenen Wim Van Renterghem (50) uit Lokeren. Dat laat de Cel Vermiste Personen weten. Tussen Kerstdag en Nieuwjaar werd de rivier met een sonarboot gescreend. De actie werd vorige zaterdag gestaakt. "Het laagtij van de Schelde is even hoog als een normaal hoogtij. Verder zoeken is gevaarlijk en nutteloos", zegt Remue. (DVL)