Het leven van Joannes Omer Van Kets in beeld : dodengangbrancardier en fotograaf in WOI Didier Verbaere

12 april 2019

12u53 0 Wichelen Julus Serafien D’haene (80) uit Wichelen heeft in een nieuw boek het leven geschetst van Joannes Omer Van Kets (1892 – 1988). Joannes werd geboren in Kruishoutem en maar verbleef het liefst in Schellebelle bij zijn dochter. Tijdens WOI was hij frontsoldaat aan de Ijzer als dodengangbrancardier. Met zijn camera schoot hij ook unieke beelden uit de loopgraven. Een selectie van 125 foto’s staat in het nieuwe boek.

“Joannes Omer Van Kets werd gemobiliseerd op 1 augustus 1914 en verbleef vier ‘bange jaren’ aan het front. In 1915 kocht hij voor duizend goudfranken een fototoestel om de gruwel vast te leggen. Een bom geld in die tijd maar het leverde wel unieke tijdsdocumenten op”, weet Julus D’Haene, auteur van de biografie van de frontsoldaat. Door zijn inzet aan het front kreeg hij meerdere eretekens en in 1974 verzamelde de toen 82-jarige Joannes de beelden in drie fotoboeken die hij voorzag van soms ironische commentaren. Twee van die boeken werden nu teruggevonden en opnieuw uitgebracht. De soldaat was ook een romanticus en maakte aquarellen die hij voorzag van gedichtjes. Steeds ter gelegenheid van een feest bij één van zijn elf kinderen en tientallen kleinkinderen.

“Eén van die kinderen is zijn dochter Maria Helena, gehuwd met dokter Karel Vander Mijnsbrugge. Schellebelle werd zo één van zijn favoriete plaatsen waar hij zijn laatste levensjaren sleet met wandelen langs de Schelde. Schoonzoon Karel werd zowat zijn lijfarts. De laatste maanden van zijn leven verbleef hij ook in het ziekenhuis van Wetteren waar Karel arts was. Hij overleed er vredig op 7 maart 1988 en werd begraven op de begraafplaats van Schellebelle.

Het boek ‘Het geestelijke testament van Joannes Omer Van Kets’ kan besteld worden tot 30 april door overschrijving van 35 euro op rekeningnummer BE11 44755415 3948 van Julus D’haene. Je kan het afhalen op de presentatieavond op 28 juni om 19 uur in De Kapelle in de Bruinbeke. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds van het UZ.