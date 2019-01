Glühwein wandeling in Kalkense Meersen Didier Verbaere

08 januari 2019

Natuurpunt Scheldeland zet het jaar op zondag 13 januari in met een verfrissende winterwandeling in de Kalkense Meersen in Schellebelle. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie met pittige glühwein en dampende chocolademelk. Start om 14 uur op Aard in Schellebelle. Parkeren kan op het Dorp, de veerdienst vaart tot 18 uur. Einde wandeling voorzien om 16 uur. Deelname is gratis.