Gin nu ook in cream voor je desserts en bij de koffie Didier Verbaere

26 november 2018

13u43 0 Wichelen Gin liefhebbers kunnen voortaan ook hun geliefde aperitief smaken op het dessert. Steven De Backer (44) uit Sint-Lievens-Houtem en bezieler van de Livin Gin heeft bij stokerij Rubbens in Wichelen de Gin Cream voorgesteld.

Hobby-kok en technicus Steven startte 5 jaar geleden met zijn Livin Gin, genoemd naar Livinius, en Ginerous Gin. Er zijn ondertussen elf variëteiten van de ambachtelijke gin. Daar komt nu de Gin Cream Tropi en Fruti bij. “We gaan steeds op zoek naar nieuwe smaken en toepassingen. De basis van de Gin Cream is een gin distillaat dat we verwerkt hebben tot een crème. Smeuïg en lopend zonder dat er room aan te pas komt. Daar hebben we kruiden en fruit extracten aan toegevoegd”, legt Steven uit. Je kan de Cream gebruiken als topping bij alle desserts, bij pannenkoeken, gebak of als hartige shot bij een luxekoffie. “We maakten twee versies. De oranje Tropi is een cream op basis van tropische vruchten zoals citrus, lychee en granaatappel. De roze Fruiti bevat 6 rode vruchten met onder meer aardbei, kers en jeneverbes. Beiden hebben een alcoholpercentage van 12 procent. We hebben dit bewust laag gehouden om het luchtig te houden”, zegt Steven. De Gin Cream is binnenkort te koop in handige knijpflessen van 500 milliliter (550 bij de lancering) aan een richtprijs van 12,50 euro. En dit in 1800 verkooppunten. Meer info op www.victoriancoctails.be.