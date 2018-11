Gibo Wichelen lacht al 5.987 euro bij elkaar voor Rode Neuzen Didier Verbaere

16 november 2018

Drie afdelingen van het Gibo, het gemeentelijke basisonderwijs in Wichelen, zamelen samen geld in ten voordele van de Rode Neuzen actie. Dat doen ze met tal van acties die telkens worden afgesloten met een lachsessie. Want lachen is gezond. Vrijdag was er een wereldrecordpoging lachen. Alles bracht tot op heden al 5.987,01 euro in het laatje. De actie loopt nog tot 30 november. Net voor de slotshow van Rode Neuzendag in het Sportpaleis brengen de leerlingen uit Wichelen het publiek, Koen Wauters en Jonas Van Geel aan het lachen. Alle info over het project op www.rodeneuzendag.be. (Actie Gibo).