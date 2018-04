Gezin met twee kindjes dakloos na zware keukenbrand 30 april 2018

Na een felle woningbrand zaterdagavond op de Beukenlaan in Serskamp zijn de bewoonster en haar twee kinderen van 6 en 12 jaar oud dakloos. Rond 22 uur vloog een frietketel in brand en zette de keuken in lichterlaaie. Ook de rest van de woning liep heel wat rook- en waterschade op. De brandweer van Wichelen kwam snel en massaal ter plaatse en kon erger vermijden. "Het was een vrij felle keukenbrand, maar we konden beletten dat het vuur oversloeg naar de rest van de woning. De bewoners krijgen de komende dagen onderdak in een noodwoning, want de keuken is volledig uitgebrand en de rest van de woning liep heel wat schade op", zegt brandweeroverste Eric Trogh van de Wichelse brandweer. De mama kon zich tijdig uit de voeten maken en er vielen dan ook geen gewonden. Haar echtgenoot was op het moment van de feiten voor het werk in het buitenland. Burgemeester Kenneth Taylor (SaMEN) kwam ter plaatse om de noodwoning te regelen. "Momenteel hebben we er in Wichelen geen vrij. Het gezin krijgt dit weekend onderdak bij vrienden en kan maandag intrekken in een woning in Wetteren of kan op hotel", zegt Taylor. (DVL)