Getuigen worden gehoord in Schellebellemoord Jeffrey Dujardin

12 november 2018

11u55 0 Wichelen Het Gentse hof van beroep heeft zich vandaag uitgesproken over de vraag naar getuigen in de ‘Schellebellemoord’. De advocaten vroegen om een 21 getuigen op te roepen. Het hof ging in op die vraag, op 28 januari starten de verhoren. Van 29 tot en met 31 januari zal de zaak gepleit worden.

Prosper Van Der Borght had samen met zijn dochter Belinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 77-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

De advocaten hadden een lijst van 21 getuigen voorgelegd aan het hof, onder wie de wijkagent die de relatie tussen Eddy en Prosper kent. Het hof ging hier op in. Daarnaast zal het wapen dat gebruikt werd, overgebracht worden voor de zitting. Er zal ook een nieuw psychologisch onderzoek gevoerd worden naar de schutter David C.