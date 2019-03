Geluidsmeter gestolen op KSA-fuif Didier Verbaere

25 maart 2019

14u50 0

Aan Jeugdhuis Antigoon in Wichelen is afgelopen weekend een geluidsmeter van de KSA gestolen. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens de Fluo-Fuif zaterdagnacht. De decibelmeter met oplader werd buiten gestolen. “De persoon die deze al dan niet bewust heeft meegenomen, kan de meter anoniem nog binnenbrengen aan Nederkouter 51, tot en met woensdag 27 maart. Indien iemand iets verdacht heeft opgemerkt, gelieve een mail te sturen naar ksawichelen@gmail.com”, meldt de KSA-groep op haar sociale media. Getuigen kunnen zich ook melden bij de lokale politie via pz.wlw@police.belgium.eu.