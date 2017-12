Gedenkteken voor Raymond Goossens (75) 02u54 56 Foto Didier Verbaere Weduwe Diane en zoon Danny aan het gedenkteken voor Raymond.

Op de Aard in Schellebelle langsheen de Schelde werd gisteren een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van Raymond Goossens (75) in aanwezigheid van zijn weduwe Diane Smekens en zijn familie. De fietser kwam op 11 oktober zwaar ten val ter hoogte van de fietssluis. Hij overleed daags nadien. De sluis was onverlicht en de metalen beugels nauwelijks zichtbaar in het donker. De familie eiste maatregelen. Burgemeester Kenneth Taylor liet reflecterende stroken op het jaagpad schilderen en gooide de beugels van de sluis permanent open. Samen met Waterwegen & Zeeschelde en Eandis wordt eerstdaags ook verlichting geplaatst. Kenneth Taylor legde ook bloemen neer op de plaats van het ongeval. Weduwe Diane bedankte hem voor de mooie gedenkplaat en het kordate optreden van de gemeente. (DVL)