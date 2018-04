Gecrasht tegen woning na epilepsieaanval 03 april 2018

Op de Wetterensteenweg belandde een autobestuurster zaterdag om 17.15 uur met haar Opel Vivaro in de zijgevel van een woning. De vrouw reed in de richting van Serskamp en raakte ter hoogte van van vioolbouwer Robert De Bruycker de controle over het stuur kwijt. Ze reed door de haag, tegen een geparkeerde Opel Meriva en knalde in een schuifraam van de woning op nummer 77. De hulpdiensten van Wetteren en Wichelen en een medisch urgentieteam (mug) kwamen ter plaatse. "De vrouw kreeg vermoedelijk een epilepsieaanval. Ze raakte niet gewond", zegt korpsoverste Eric Trogh van de Wichelse brandweer. De woning moest gestut worden en zal een tijdje onbewoonbaar zijn. De bewoners kunnen terecht bij familie." (DVL)