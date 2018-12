Gasgeur blijkt rioolluchtje Didier Verbaere

14 december 2018

De brandweer werd vrijdag omstreeks 16.30 uur gealarmeerd voor een gasgeur in een woning op Steenakker in Wichelen. Ter plaatse werd geen gas gemeten. “Vermoedelijk ging het om een rioolluchtje dat de woning was binnengedrongen”, weet commandant Eric Trogh.