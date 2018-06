Fietsdieven opgepakt dankzij ambulanciers 05 juni 2018

De politie van Erpe-Mere/Lede onderschepte zondag iets na 6 uur in Lede twee fietsende fietsdieven na een tip van ambulanciers van brandweerpost Wichelen. De ambulanciers moesten even voordien een zieke man van een trein halen aan het station. Omdat de twee compagnons van de zieke te horen kregen dat ze niet mee mochten naar het ziekenhuis, besloten ze twee fietsen te stelen. De fietsen wachten op hun eigenaars in het commissariaat van Lede. (KMJ)