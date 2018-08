Esveeka in Serskamp 22 augustus 2018

Scouts Were Di uit Serskamp houdt dit weekend haar jaarlijkse zomerfeest Esveeka op haar terreinen aan de Verbindingsweg in Serskamp.





Vrijdagavond is er schieting naar de liggende wip en quiz. Nadien live optredens van Wasted en Advundum en party met Svenneuh & Friends invites Maesive. Zaterdag start met Kubb Tornooi, is er Radio Rommelmarkt en Dibbs en haalt Svenneuh MR. Noisy naar Serskamp.





En op zondag is er Oldtimerrit, barbecue, kinderanimatie, Bloemenworp en optredens van Vel & gamel en Eyebar. (DVL)