Eretekens brandweer uitgereikt op Barbaraviering Didier Verbaere

02 december 2018

De brandweer viert haar patroonheilige Barbara op 6 december maar in Wichelen werd zondagochtend reeds een parade gehouden. Het trommelkorps is immers ook te gast op de defilé volgend weekend in Wetteren. Na de troepenschouw speldde kapitein Eric Trogh een aantal eretekens op het uniform van enkele manschappen. Hij deelde ook een aantal certificaten en brevetten uit aan geslaagde cursisten. Luitenant Floris Timmermans kreeg de Zilveren Palm der Kroonorde. Adjudant Noël Van Den Abeele en 1ste Sergeant Danny De Pauw kregen de Burgerlijke Medaille 1e Klasse en brandweerman Danny Van Overmeire de Gouden Medaille der Orde van Leopold II. Kapitein Trogh kreeg zelf ook een medaille als Ridder in de orde van Leopold II.