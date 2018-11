Duizend cannabisplanten uit professionele plantage gehaald in Doornweg Wichelen Planten verspreid over twee verdiepingen van de woning waren oogstrijp Didier Verbaere

28 november 2018

15u30 0 Wichelen De Federale en lokale politie heeft woensdagochtend ruim duizend cannabisplanten buiten gehaald uit een illegale plantage in een onopvallende woning aan de Doornweg 21 in Wichelen. Het Parket wil voorlopig niet communiceren over de zaak omdat het onderzoek nog loopt. De plantage zou wel gelinkt zijn aan dezelfde bende die ook in Massemen een De Federale en lokale politie heeft woensdagochtend ruim duizend cannabisplanten buiten gehaald uit een illegale plantage in een onopvallende woning aan de Doornweg 21 in Wichelen. Het Parket wil voorlopig niet communiceren over de zaak omdat het onderzoek nog loopt. De plantage zou wel gelinkt zijn aan dezelfde bende die ook in Massemen een plantage had in de Lambroekstraat. Ondertussen werden vier verdachte Albanezen aangehouden in die zaak.

De plantage in de Doornweg 21 in Wichelen werd afgelopen weekend ontdekt. Politie en parket vielen er binnen in de onopvallende woning in de rustige woonwijk achter de kerk nadat buurtbewoners alarm hadden geslagen.

De illegale drugsplantage was bijzonder professioneel ingericht. In elke kamer op de eerste en tweede verdieping van het huis was een extra kamer met valse wanden ingericht. Daarboven hingen warmtelampen en sproeiinstallaties voor de planten. Die stonden er in potten (zie foto balkon) van 25 op 25 centimeter dicht op elkaar.

Door het vensterraam vooraan zie je de ontmantelde installatie hangen vanop straat. Elektriciteit voor de hele installatie werd illegaal afgetapt vlak voor de meter aan de voordeur. Een dikke elektriciteitskabel loopt onopvallend langs de trap naar boven. De woning was ook grondig geïsoleerd om pottenkijkers met een warmtecamera te misleiden. Volgens onze bronnen stonden er duizend planten oogstrijp in het huis verspreid. Goed voor een jaarlijkse opbrengst met een straatwaarde van 1,2 miljoen euro. (lees verder onder de foto’s)

Zelfde eigenaar

Markant detail is dat de bende de huizen in Massemen en Wichelen huurde van dezelfde eigenaar. Ook hij is slachtoffer en had geen idee wat zich achter zijn gevels afspeelde. De man had de woningen verhuurd aan een bedrijf dat buitenlandse werknemers tewerkstelt in Vlaanderen. Hiervoor zocht hij zogezegd slaapplaatsen voor zijn personeel. “Toen we de foto’s van de blauwe bestelwagen op de website van Het Laatste Nieuws zagen na de inval in Massemen, ging er een belletje rinkelen”, vertelt een buurtbewoner. Diezelfde bestelwagen reed afgelopen maanden regelmatig de garage van de woning in Wichelen binnen en buiten. Aangezien ze sindsdien niemand meer zagen aan de woning, vreesden ze voor brandgevaar. Na aandringen vielen politie en Parket er zaterdag binnen en lieten de elektriciteit afsluiten.

Woensdagochtend werden de planten in beslag genomen en op een container afgevoerd. De brandweer van Wichelen kwam nadien ter plaatse om potaarde van de teelt weg te spuiten op straat. Al bleven er her en der nog wat cannabis bladeren achter in de goot. Aangezien het onderzoek nog steeds loopt, zijn politie en parket bijzonder karig met informatie. Enkel de aanhouding van vier verdachten in Massemen werd enkele weken geleden bevestigd.