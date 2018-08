Dieven op pad in Steenakker 07 augustus 2018

In de Steenakker in Wichelen is zaterdagochtend een inbraak met diefstal vastgesteld. Verdachten drongen binnen via een raam achteraan de woning. In diezelfde straat was er ook een inbraakpoging via een opengebroken achterdeur. En In de Paepestraat was er eveneens een inbraakpoging. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)