De jaren ’20 in Pastorij Schellebelle Didier Verbaere

19 november 2018

In de Oude Pastorij van Schellebelle loopt tot zondag 2 december de expo ‘Roaring 20’s’ van de Heemkring Schellebelle. Zij verzamelden tal van objecten uit de jaren ’20. “Honderd jaar nadat de kanonnen zwegen, brak een nieuw tijdperk aan. In deze tentoonstelling blikken we terug op de spraakmakende jaren ’20 en aan de gebeurtenissen en het leven in Schellebelle. Hoe Jazz Band De Katjes furore maakte en hoe Café Congo aan zijn naam kwam. We schenken ook aandacht aan de Wetteraar die de aarden potjes voor de Potjesmarkt bakte”, weet Danny Baeke van Heemkring Schellebelle. Je kan de expo bezoeken op dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur en tijdens een nocturne op vrijdagavond 23 november van 18 tot 21 uur. Toegang is gratis.