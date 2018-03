Crowdfunding voor Zambiaans schooltje 09 maart 2018

Leerlingen en leerkrachten van GIBO De Belhamel in Bruinbeke en GIBO Het Belleken in Schellebelle zijn gestart met een crowdfunding voor wezen in de Buyantanshi school in Zambia. "Deze school heeft veel weeskinderen. Ze krijgen er een warme maaltijd, maar die bereiden kost enorm veel en wordt sinds kort niet meer gesubsidieerd. Daarom zoeken we sponsoring. Als we in onze opdracht slagen, kunnen we 5.000 euro spenderen aan maaltijden voor 1 jaar", zeggen de initiatiefnemers.





In 2010 startte een scholenband met de Buyantanshi Primary School in Kabwe. "We willen via de school onze eigen leerlingen onderrichten tot bewuste wereldburgers die solidariteit met het Zuiden in het vaandel dragen." Helpen kan via https://crowd.hellobank.be/nl/projects/eenmaaltijdvoorzambia





(DVL)